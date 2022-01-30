Юри Алберто прокомментировал переход в «Зенит»

Новый нападающий «Зенита» Юри Алберто, перешедший в команду из «Интернасьонала», дал первое интервью в составе российского клуба.
«Счастлив и очень мотивирован этим вызовом, который получил. Благодарен богу за то, что оказался здесь. Я счастлив и жду продолжения! Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе, и я благодарен богу за то, какую карьеру мне удалось сделать в моём клубе — в «Интернасьонале», и сейчас меня ждёт новая цель, новый вызов. С нетерпением их ожидаю.
Рассчитываю, что как можно скорее смогу адаптироваться — уже успел почувствовать определённые различия и в интенсивности, и в формате тренировок. Тем не менее я надеюсь, что смогу как можно скорее привыкнуть. Самое главное — привыкнуть к русскому языку, чтобы лучше понимать партнёров на поле», — цитирует Алберто пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
- 30 января 2022
-
22:34
-
22:21
-
22:16
-
22:15
-
22:10
-
22:09
-
21:54
-
21:40
-
21:32
-
21:29
-
21:25
-
21:23
-
21:23
-
21:07
-
21:00
-
20:40
-
20:39
-
20:26
-
20:21
-
20:01
-
19:54
-
19:53
-
19:34
-
19:32
-
19:22
-
19:15
-
19:03
-
19:01
-
18:52
-
18:41
-
18:33
-
18:33
-
18:25
-
18:19
-
18:08