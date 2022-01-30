Юри Алберто прокомментировал переход в «Зенит»

Новый нападающий «Зенита» Юри Алберто, перешедший в команду из «Интернасьонала», дал первое интервью в составе российского клуба.



«Счастлив и очень мотивирован этим вызовом, который получил. Благодарен богу за то, что оказался здесь. Я счастлив и жду продолжения! Любой бразильский футболист мечтает попробовать свои силы в Европе, и я благодарен богу за то, какую карьеру мне удалось сделать в моём клубе — в «Интернасьонале», и сейчас меня ждёт новая цель, новый вызов. С нетерпением их ожидаю.

Рассчитываю, что как можно скорее смогу адаптироваться — уже успел почувствовать определённые различия и в интенсивности, и в формате тренировок. Тем не менее я надеюсь, что смогу как можно скорее привыкнуть. Самое главное — привыкнуть к русскому языку, чтобы лучше понимать партнёров на поле», — цитирует Алберто пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.