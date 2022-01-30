«Надеюсь, когда-нибудь вернусь в «Ювентус». Кулушевски — перед переходом в «Тоттенхэм»

Полузащитник «Ювентуса» Деян Кулушевски близок к переходу в «Тоттенхэм Хотспур».
Как сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо, перед вылетом в Лондон швед сказал репортёрам: «Мне было очень хорошо в «Ювентусе», и я надеюсь, что когда-нибудь вернусь».
Ранее стало известно, что это будет аренда с правом выкупа, который станет обязательным в случае попадания «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов по итогу текущего сезона или проведения футболистом определённого количества матчей. Стоимость выкупа шведского игрока составит € 40 млн с учётом различных бонусов, а аренда футболиста обойдётся в € 5 млн.
Кулушевски перешёл в «Ювентус» из «Аталанты» в 2020 году. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 20 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Контракт Кулушевски истекает в 2025 году.
Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Челси» — «Тоттенхэм»:
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