Юри Алберто рассказал, под каким номером хочет играть в «Зените»

Новичок «Зенита» Юри Алберто рассказал, что хочет играть в команде под номером «9» — в честь нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, который является его кумиром.
«В «Интернасьонале» я играл под 11-м номером, но вообще мой кумир — Роберт Левандовски, и мне хотелось бы получить номер девять», — приводит слова бразильского нападающего пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.
20-летний Алберто стал игроком российского клуба 30 января. По данным Transfermarkt, переход нападающего «Интернасьонала» обошёлся «Зениту» в € 20 млн, а также € 4 млн в виде бонусов. Алберто подписал контракт до 2027 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.
Напомним, сегодня «Зенит» также покинул иранский нападающий Сердар Азмун, ушедший в «Байер».
- 30 января 2022
-
22:34
-
22:21
-
22:16
-
22:15
-
22:10
-
22:09
-
21:54
-
21:40
-
21:32
-
21:29
-
21:25
-
21:23
-
21:23
-
21:07
-
21:00
-
20:40
-
20:39
-
20:26
-
20:21
-
20:01
-
19:54
-
19:53
-
19:34
-
19:32
-
19:22
-
19:15
-
19:03
-
19:01
-
18:52
-
18:41
-
18:33
-
18:33
-
18:25
-
18:19
-
18:08