Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юри Алберто рассказал, под каким номером хочет играть в «Зените»

Юри Алберто рассказал, под каким номером хочет играть в «Зените»
Комментарии

Новичок «Зенита» Юри Алберто рассказал, что хочет играть в команде под номером «9» — в честь нападающего мюнхенской «Баварии» Роберта Левандовского, который является его кумиром.

«В «Интернасьонале» я играл под 11-м номером, но вообще мой кумир — Роберт Левандовски, и мне хотелось бы получить номер девять», — приводит слова бразильского нападающего пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.

20-летний Алберто стал игроком российского клуба 30 января. По данным Transfermarkt, переход нападающего «Интернасьонала» обошёлся «Зениту» в € 20 млн, а также € 4 млн в виде бонусов. Алберто подписал контракт до 2027 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в € 12 млн.

Напомним, сегодня «Зенит» также покинул иранский нападающий Сердар Азмун, ушедший в «Байер».

Новость по теме
«Я очень рад приехать в Леверкузен». Азмун обратился к фанатам «Байера»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022