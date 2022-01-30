Семак сравнил Юри Алберто и Сердара Азмуна

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал переход нападающего Юри Алберто в команду и рассказал, может ли он стать полноценной заменой для Сердара Азмуна, который ушёл в «Байер».



«Думаю, это игроки немного разных качеств. Тем не менее, что касается той же нацеленности на ворота, то в этом они похожи. Что касается других качеств, то в чём-то кто-то лучше, в чём-то у кого-то есть преимущество. Разные игроки. Если брать Сердара, то он адаптирован к игре нашей команды, уже опытный футболист.

Юри — молодой игрок. Естественно, ожидать, что он сразу после перехода будет забивать на уровне Месси, неправильно. Мы со своей стороны постараемся использовать его лучшие качества, понаблюдав за его игрой на тренировках и в матчах. Сыграем, посмотрим, как и что делать, чтобы он чувствовал себя хорошо в нашей команде», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита» на официальном сайте.