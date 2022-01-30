Форвард «Арсенала» готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в «Барселону»

Нападающий «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, габонец хочет играть в «Барсе» и готов ради этого пойти на снижение зарплаты. Ранее сообщалось, что Обамеянг сможет присоединиться к каталонцам, если «Барсу» покинет нападающий Усман Дембеле.



Напомним, 14 декабря 2021 года форвард Пьер-Эмерик Обамеянг был лишён статуса капитана «Арсенала». В клубе приняли решение отобрать у габонца повязку за серьёзное дисциплинарное нарушение. В связи с этим пошли слухи о том, что в январе нападающий может покинуть «Арсенал».



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Обамеянг принял участие в 14 матчах, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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