Рэмси может перейти в «Вулверхэмптон» на правах аренды

«Ювентус» надеется до конца зимнего трансферного окна расстаться с полузащитником Аароном Рэмси, который не нужен команде.

Как пишет Football Italia, в переходе валлийского футболиста заинтересован «Вулверхэмптон». Английский клуб может арендовать Рэмси.

Ранее Аарон отклонил предложения от «Ньюкасла», «Кристал Пэлас» и «Бёрнли». Если он не уйдёт из «Ювентуса» этой зимой, то во второй половине сезона может вообще не выйти на поле, так как не входит в планы Массимилиано Аллегри.

Рэмси стал игроком «Ювентуса» в 2019 году, перейдя в команду в статусе свободного агента. Ранее он выступал за лондонский «Арсенал», «Кардифф» и «Ноттингем Форест». Контракт полузащитника истекает в 2023 году. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аарона Рэмси в € 5 млн.