Источник: «Спартак» арендует хавбека «Янг Бойз» с обязательным правом выкупа

Полузащитник швейцарского «Янг Бойз» Кристофер Мартинс Перейра в ближайшее время должен стать игроком «Спартака». Московский клуб арендует футболиста с обязательным правом выкупа. Об этом сообщает журналист Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».

Ранее московский клуб разместил в шапке профиля цифры 97 (1997 — год рождения Перейры) и 35 (хавбек выступает под 35-м номером), а также изобразил очертания страны футболиста — Люксембурга.

Мартинс выступает за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года вызывается в сборную Люксембурга.



Московский «Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).