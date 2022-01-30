Вратарь «Манчестер Юнайтед» может уйти в аренду в «Ньюкасл». Рангник одобрил переход

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Дин Хендерсон может покинуть клуб. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Ньюкасл Юнайтед», сообщает Daily Mail.



По информации источника, «сороки» хотят арендовать футболиста. Сам голкипер хочет покинуть «Олд Траффорд», чтобы получать больше игрового времени. Главный тренер «красных дьяволов» Ральф Рангник одобрил переход Хендерсона в «Ньюкасл».



Вратарь является воспитанником «Манчестер Юнайтед». Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.



В нынешнем сезоне Хендерсон принял участие в двух матчах во всех турнирах, в которых пропустил два мяча.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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