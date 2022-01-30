Форвард «Барселоны» Дембеле может перейти в «ПСЖ». Клубы ведут переговоры

Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру во французской Лиге 1. В услугах 24-летнего игрока заинтересован «Пари Сен-Жермен», сообщает в «Твиттере» журналист Фабрицио Романо.



По информации источника, сегодня, 30 января, «Барса» и «ПСЖ» начали переговоры о возможном трансфере форварда, но не смогли прийти к успеху. Отмечается, что в самое ближайшее время клубы должны провести ещё одни переговоры.



Ранее сообщалось, что французский клуб заинтересован в подписании Дембеле. Форвард отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.



В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.

Видеообзор матча 22-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона»:

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