«Сампдория» арендовала форварда киевского «Динамо» Супрягу
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«Сампдория» на официальном сайте объявила о переходе нападающего киевского «Динамо» Владислава Супряги. Клуб арендовал игрока с правом выкупа до конца этого сезона.
Ранее сообщалось, что аренда обойдётся «Сампдории» в € 0,5 млн, а также в соглашение будет включена возможность выкупа Супряги за € 7,5 млн.
Супряга — воспитанник «Днепра». Он перешёл в киевскую команду летом 2018 года за € 6,5 млн. В нынешнем сезоне нападающий выходил на поле в шести матчах чемпионата и Суперкубка Украины, а также Лиги чемпионов, не отметившись голевыми действиями. Всего за киевское «Динамо» Супряга забил три гола и отдал шесть голевых передач в 47 матчах.
Ранее сообщалось, что игроком также интересовался «Базель».
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