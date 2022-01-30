В «Аталанте» сделали заявление по поводу слухов об уходе Миранчука в «Лацио»

Спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори сообщил, что российский полузащитник Алексей Миранчук не уйдёт из клуба в зимнее трансферное окно.

«Миранчук остаётся в «Аталанте». Переговоры с «Лацио» окончены», — сказал Сартори в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что «Лацио» хочет заполучить Миранчука, сам игрок тоже согласен перейти в римский клуб. Спортивный директор «Лацио» Игли Таре пытался убедить «Аталанту» отпустить Алексея.



26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.