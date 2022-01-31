Гендиректор «Зенита»: трансфер Азмуна в «Байер» компенсировал переход Алберто зимой

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переход в команду нападающего «Интернасьонала» Юри Алберто.
«Изначально «Зенит» и «Интернасьонал» договорились, что переход нападающего Юри Алберто в «Зенит» состоится летом. Одновременно с этим Сердар Азмун подписал контракт с «Байером» о переходе в качестве свободного агента в июне этого года.
Клубы провели интенсивные переговоры, благодаря чему переход Азмуна в «Байер» состоится уже этой зимой, и этой же зимой к «сине-бело-голубым» присоединится Юри Альберто. Сумма, полученная за трансфер Азмуна в «Байер», будет компенсировать расходы «Зенита» на приобретение Алберто в зимнее трансферное окно», — приводят слова Медведева РИА Новости Спорт.
Ранее «Чемпионат» первым сообщил, что российский клуб планирует потратить деньги, вырученные с досрочной продажи Азмуна в «Байер» на переход Алберто в зимнее трансферное окно.
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