Экс-тренер «МЮ»: клуб утратил идентичность после ухода Фергюсона. Стиль «Юнайтед» исчез

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Рене Мёленстен, который работал в штабе сэра Алекса Фергюсона, раскритиковал «красных дьяволов» за утрату идентичности.



«Достаточно сказать, что с тех пор (когда ушёл Фергюсон) клуб ни разу не выигрывал чемпионат. Хуже всего то, что «Юнайтед» полностью утратил свою идентичность. Всё, что Фергюсон создавал на протяжении многих лет, было выброшено за борт. У «Юнайтед» была своя манера игры, они смотрелись привлекательно, креативно. Но тот узнаваемый футбол «Юнайтед» исчез.



Если вы хотите быть успешными, необходимо иметь преемственность идей и прочную, стабильную организацию. У «МЮ» больше нет ни того, ни другого. В то время как у «Ливерпуля» с Юргеном Клоппом и «Манчестер Сити» с Пепом Гвардиолой эта стабильность есть. Это заметно по их успехам», — цитирует Мёленстена Daily Mail.

Видеообзор матча 23-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»:

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