«Химки» арендуют нападающего «Антверпена»

Нападающий «Антверпена» Дидье Ламкель Зе перейдёт в «Химки» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
25-летний Ламкель Зе — воспитанник французского «Лилля». За «Антверпен» он выступает с 2018 года. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 2023 года.
Первую половину текущего сезона Ламкель Зе провёл на правах аренды в словацком клубе ДАК. Он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах местного чемпионата.
«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков в 18 матчах. Недавно «Химки» потерпели поражение от чешского клуба «Динамо» (Ческе-Будеёвице) в товарищеском матче (2:4). Голами в этой игре в составе подмосковной команды отметились Денис Глушаков и Максим Жумабеков.
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