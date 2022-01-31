«Химки» арендуют нападающего «Антверпена»

Нападающий «Антверпена» Дидье Ламкель Зе перейдёт в «Химки» на правах аренды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

25-летний Ламкель Зе — воспитанник французского «Лилля». За «Антверпен» он выступает с 2018 года. Его контракт с бельгийским клубом рассчитан до 2023 года.

Первую половину текущего сезона Ламкель Зе провёл на правах аренды в словацком клубе ДАК. Он забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи в 7 матчах местного чемпионата.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков в 18 матчах. Недавно «Химки» потерпели поражение от чешского клуба «Динамо» (Ческе-Будеёвице) в товарищеском матче (2:4). Голами в этой игре в составе подмосковной команды отметились Денис Глушаков и Максим Жумабеков.