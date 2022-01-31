Головин вышел на поле в составе «Монако» впервые с декабря 2021 года

Полузащитник «Монако» Александр Головин вышел на поле матча с «Лансом» в 1/8 финала Кубка Франции. Российский хавбек на 65-й минуте заменил Софьяна Диопа.

Для 25-летнего Головина это первое появление на поле в 2022 году. Полузащитник с конца декабря прошлого года восстанавливался после растяжения брюшной мышцы, пропустив три матча монегасков.



В последний раз Головин играл 3-ем круге Кубка Франции с «Ред Старом» (2:0), матч с которым состоялся 19 декабря.

Головин выступает в составе «Монако» с 2018 года. В нынешнем сезоне российский полузащитник в 23 матчах во всех турнирах забил три гола и отдал пять голевых передач. Контракт Головина истекает в 2024 году, Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 25 млн.