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Экс-игрок «Реала» и «Алании» перешёл в клуб четвёртого испанского дивизиона

Экс-игрок «Реала» и «Алании» перешёл в клуб четвёртого испанского дивизиона
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Бывший полузащитник мадридского «Реала» и владикавказской «Алании» Ройстон Дренте перешёл в «Реал Мурсия», который выступает в четвёртом дивизионе чемпионата Испании, сообщает официальный сайт клуба.

Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона. Предыдущим клубом игрока был «Расинг Мурсия», за который он выступал с января 2021 года.

Объявление доступно в «твиттере» клуба «Реал Мурсия»:

В 2013 году футболист провёл полгода в чемпионате России в составе владикавказской «Алании». За российский клуб он сыграл шесть матчей и запомнился хет-триком в ворота «Мордовии». По окончании сезона «Алания» опустилась в ФНЛ, а затем обанкротилась. После этого Дренте покинул команду в качестве свободного агента.

Полузащитник выступал за «Реал» с 2007 по 2010 год, также он поиграл в АПЛ за «Эвертон», защищал цвета «Фейеноорда» и других клубов.

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