«Локомотив» объявил о прекращении аренды хавбека «Челси» Анджорина

«Локомотив» объявил о досрочном расторжении арендного соглашения с полузащитником «Челси» Фаустино Анджорином.
«В настоящий момент 20-летний футболист продолжает реабилитацию после полученной травмы — перелома плюсневой кости. Исходя из лимита на легионеров, ФК «Локомотив» не может в полной мере рассчитывать на полузащитника и принял решение прекратить аренду.
Мы благодарим Тино за игру, желаем ему скорейшего возвращения на поле после лечения, а также успехов в дальнейшей карьере», — говорится в заявлении «Локомотива» в телеграм-канале.
Напомним, Фаустино Анджорин провёл за основную команду красно-зелёных семь матчей, не отметившись результативными действиями. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.
Ранее сообщалось, что игрок на правах аренды присоединится к «Хаддерсфилд Таун», выступающему в Чемпионшипе.
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