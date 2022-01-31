Пике: я говорил с Винисиусом, чтобы убедить его перейти в «Барселону»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике рассказал, что беседовал с нападающим «Реала» Винисиусом Жуниором, чтобы убедить его перейти в каталонский клуб.

«Если бы я был Холандом и хотел выиграть «Золотой мяч», я бы не пошел в ту же команду, что и Мбаппе. Винисиус? Я говорил с ним, чтобы убедить его перейти в «Барселону», — приводит слова Пике Sport.es.

Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года, куда перешел из «Фламенго». Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Винисиус провёл за «Реал» 21 матч, в которых забил 12 голов и сделал 5 результативных передач. Также на его счету 2 гола в 6 матчах в Лиге чемпионов.

С 2019 года Винисиус вызывается в национальную команду Бразилии, за которую провёл 9 матчей и не отметился результативными действиями.