УЕФА требует от Карло Анчелотти сдать тренерский экзамен

УЕФА требует от наставника «Реала» Карло Анчелотти сдать тренерский экзамен, сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, срок действия тренерской лицензии Анчелотти истек 31 декабря 2021 года и УЕФА хочет, чтобы он сдал экзамен, прежде чем снова сможет руководить командой на скамейке запасных. Отмечается, УЕФА отправил письмо с предупреждением, что 62-летнему итальянцу придется сдать экзамен и получить полное разрешение, прежде чем его лицензия будет продлена.

На клубном уровне Анчелотти завоевал 21 трофей.

Анчелотти возглавил «Реал» летом 2021 года. Контракт специалиста с клубом рассчитан до 2024 года. Ранее итальянец тренировал «Королевский клуб» с 2013 по 2015 год.