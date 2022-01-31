«Арсенал» и «Тоттенхэм» интересуются Альваро Моратой

«Арсенал Лондон» и «Тоттенхэм Хотспур» интересуются испанским нападающим «Ювентуса» Альваро Моратой, сообщает AS.
По информации источника, два клуба из Лондона рассматривают возможность приобрести игрока. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ищет нового форварда в команду, ведь ему больше не подходит Пьер-Эмерик Обамеянг. Тренера не устраивает поведение габонца, так что он серьёзно рассматривает вариант с подписанием соотечественника Мораты.
Также сообщается, что всё-таки наиболее вероятен вариант, что Мората останется в итальянском клубе, несмотря на то, что «Ювентус» подписал нового нападающего Душана Влаховича, с которым Мората будет спорить за место в основном составе.
В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А форвард сыграл в девяти матчах, но не смог отметиться результативными действиями.
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