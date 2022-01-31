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Главный тренер сборной Туниса покинул пост после поражения в 1/4 Кубка Африки

Главный тренер сборной Туниса покинул пост после поражения в 1/4 Кубка Африки
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30 января, на стадионе «Румде Аджия» в Камеруне проходил матч 1/4 финала Кубка африканских наций между сборными Буркина-Фасо и Тунисом. Встреча закончилась победой номинальных хозяев со счётом 1:0.

Главный тренер проигравшей команды Мондер Кебайер покинул пост после неудачи в четвертьфинале турнира, сообщает пресс-служба сборной Туниса. Его пост займёт помощник Джалил Кадри.

Единственный мяч в матче забил полузащитник Буркина-Фасо Абубакар Уаттара с передачи Ибрахима Туре. Уаттара был удалён в конце матча.

Таким образом, сборная Буркина-Фасо вышла в полуфинал Кубка африканских наций. В 1/2 финала турнира Буркина-Фасо встретится со сборной Сенегала.

Кубок африканский наций проходит на территории Камеруна с января по февраль текущего года.

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