«Бордо» предпримет последнюю попытку арендовать Фила Джонса

Французский футбольный клуб «Бордо» предпримет последнюю попытку арендовать защитника «Манчестер Юнайтед» Фила Джонса, сообщает в своём «Твиттере» журналист Фабрицио Романо. Трансферное окно во Франции и в Англии закрывается 31 января.

Ранее сообщалось, что клубы согласовали переход футболиста, но Джонс не получил от «Бордо» гарантий регулярной игровой практики и отказался от трансфера.

В начале января Джонс принял участие в матче 21-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном». До этого его последней игрой за клуб был матч 1/16 финала Кубка Англии с «Транмир Роверс» (6:0), который прошёл 26 сентября 2020 года. Причиной долгого отсутствия защитника стала тяжёлая травма колена.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость защитника составляет € 4 млн. Контракт Фила Джонса с «МЮ» истекает в 2023 году.