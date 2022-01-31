Источник: «Аталанта» готова отпустить Миранчука в «Лацио» с обязательным правом выкупа

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук входит в сферу интересов «Лацио». Римский клуб готов арендовать российского футболиста до конца сезона за € 1 млн. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, «Аталанта» готова отпустить футболиста, но только с правом обязательного выкупа его контракта в конце аренды. Ранее сообщалось, что эта сумма составляет € 10 млн.
26-летний Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года, перейдя из «Локомотива». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 13 матчах итальянской Серии А, забил один гол и отдал три результативные передачи. Также на его счету два матча в Лиге чемпионов. Контракт Миранчука истекает в 2024 году.
Ранее спортивный директор «Аталанты» Джованни Сартори в интервью «Чемпионату» опроверг уход российского полузащитника.
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