«ПСЖ» не договорился с «Барселоной» по Дембеле

Французский «ПСЖ» по-прежнему не достиг договорённости по переходу нападающего «Барселоны» Усмана Дембеле в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».
Ранее стало известно, что клубы начали переговоры о возможном трансфере форварда, но не смогли прийти к успеху. Отмечалось, что в самое ближайшее время «Барса» и «ПСЖ» должны провести ещё одни переговоры.
Форвард отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
«Барселона» обыграла «Алавес» благодаря голу в концовке:
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