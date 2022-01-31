Переводчик Азмуна: «Байер» хотел заполучить Сердара с 2016 года

Бако Почоев, переводчик иранского нападающего Сердара Азмуна, перешедшего из «Зенита» в «Байер», рассказал о деталях трансфера футболиста.



«Летом 2021 года Сердар хотел уйти из «Зенита». Окончательного решения тогда ещё не было. Но да, он хотел попробовать себя в более сильном чемпионате. Первые контакты с «Байером» появились летом. «Байер» и в «Зенит» обращался, и с представителями Сердара контактировал. Но «Байер» же давно его хочет. Ещё с 2016 года. Немцы приезжали на сборы «Рубина» перед чемпионатом мира. И вторая заинтересованность появилась как раз прошлым летом. Сердар ждал решение клуба. Его позиция была простой — если всех всё устраивает, я готов перейти. Если клубы договорятся, он перейдёт. Если нет, он будет отрабатывать свой контракт на сто процентов.



Что касается перехода, Сердар ничего противозаконного не совершил, если разобраться. Все договоренности, которые у него были с «Зенитом», он выполнил. Он подождал до определённого момента. И принял это решение. Я уважаю это решение. Почему клуб не был поставлен в известность, я не знаю. Мне сложно говорить об этом. Могу точно сказать, что и Сердар, и вся его семья, и я с большим уважением относимся к «Зениту» — к руководству, тренерам, команде, болельщикам. И «Зенит» тоже всегда проявлял уважение к Сердару. Для него это ключевой момент. А эта ситуация… Случилось так, как случилось.



Но повторю — мы c уважением относимся к «Зениту» и Санкт-Петербургу. Это один из лучших городов, в которых мы были. Здесь живут очень интеллигентные и добрые люди. Здесь если тебя любят, значит любят. И ничего с этим не поделаешь. Уверен, что эта ситуация с «Байером» забудется. Могу сказать, что эти дни в Дубае были непростыми. Эти сборы были самыми сложными в моей карьере. В «Зените» для меня все стали родными. И очень сложно осознавать, что приходится отсюда уходить. Понятно, что спортивная жизнь такая. С точки зрения прогресса Сердару хочется уйти. А чисто по-человечески, ему хочется остаться. Но прогрессировать надо», — приводит слова Почоева Sport24.