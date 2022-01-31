Переводчик Азмуна: у Сердара было предложение из АПЛ, но он выбрал «Зенит» из-за Семака

Бако Почоев, переводчик иранского нападающего Сердара Азмуна, перешедшего из «Зенита» в «Байер», рассказал о том, как игрок оказался в санкт-петербургском клубе.

«У него параллельно с «Зенитом» было предложение из английской Премьер-лиги. Сердар выбрал «Зенит», потому что он хотел играть у Сергея Богдановича Семака. Да, они успели пересечься в «Рубине», но когда он играл против «Уфы», он всегда подходил к Богдановичу, здоровался с ним. Плюс Курбан Бекиевич повлиял. Сказал Сердару, что это тот тренер, с которым будет комфортно, и который может помочь вырасти в топ-игрока. И слово Бердыева было ключевым в этом переходе.



Что касается самого перехода, «Зенит» был на сборах, а Сердар играл на чемпионате Азии. Он там здорово выступил. В Питере давно следили за ним. Так что сделали предложение, над которым Сердар долго не думал. Был человек, который хотел, чтобы он перешёл в Англию», — приводит слова Почоева Sport24.