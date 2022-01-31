Хабиб Нурмагомедов: мало знаю о Fan ID, а так — безопасность на первом месте

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о введении паспорта болельщика (Fan ID).

«Честно: я мало знаю про Fan ID. Слышал в медиа — захожу на сайты, читаю, смотрю. Но, честно, я мало читал об этом. Мне нужно больше узнать о Fan ID. А так — безопасность на первом месте», — приводит слова Нурмагомедова «Спорт-экспресс».

Напомним, 17 декабря Госдума РФ приняла закон о введении Fan ID для болельщиков. Он вступает в силу с 1 июня 2022 года. Предполагается, что оформлять паспорта можно будет через порталы Госуслуг. В них будет отражена история действий их обладателей на спортивных мероприятиях.



Подобная система использовалась в России на матчах Кубка конфедераций, чемпионата мира и чемпионата Европы, матчи которого проходили в Санкт-Петербурге.