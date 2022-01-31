В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к защитнику «Генка»
Поделиться
Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к защитнику «Генка» Карлосу Куэсте.
«Спартак» не интересуется Карлосом Куэстой», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее появилась информация, согласно которой «Спартак» рассматривает кандидатуру 22-летнего колумбийца Куэсты в качестве замены защитнику Самуэлю Жиго, который летом перейдёт в «Марсель».
В 18 турах чемпионата России «Спартак» набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. Лидером соревнований и чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит». В первом матче Российской Премьер-Лиги после зимней паузы команда Паоло Ваноли встретится с московским ЦСКА.
Комментарии
- 31 января 2022
-
12:01
-
12:00
-
11:32
-
11:27
-
11:25
-
11:06
-
11:03
-
10:46
-
10:42
-
10:34
-
10:20
-
10:06
-
10:02
-
09:42
-
09:41
-
09:29
-
09:21
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:52
-
08:30
-
07:48
-
07:41
-
07:38
-
07:02
-
04:55
-
04:38
-
03:57
-
02:45
-
01:43
-
01:19
-
01:12
-
00:56
-
00:54
Партнерский контент