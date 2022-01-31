В «Спартаке» опровергли информацию об интересе к защитнику «Генка»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об интересе московского клуба к защитнику «Генка» Карлосу Куэсте.

«Спартак» не интересуется Карлосом Куэстой», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее появилась информация, согласно которой «Спартак» рассматривает кандидатуру 22-летнего колумбийца Куэсты в качестве замены защитнику Самуэлю Жиго, который летом перейдёт в «Марсель».

В 18 турах чемпионата России «Спартак» набрал 23 очка и занимает в турнирной таблице девятое место. Лидером соревнований и чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит». В первом матче Российской Премьер-Лиги после зимней паузы команда Паоло Ваноли встретится с московским ЦСКА.