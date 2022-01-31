В Дагестане игрок отпраздновал гол поеданием печенья, ответив на критику тренера

Магомед Омаров, нападающий команды «Терек», выступающей в ЛФЛ Дагестана, необычным образом отпраздновал гол в ворота «Тлярата». После гола Омаров подбежал к скамейке запасных и откусил печенье перед камерой, ответив главному тренеру «Кизляра» Шамилю Магомедову.

Напомним, ранее команда Магомедова, доминируя по ходу встречи, сыграла вничью с клубом «Пенджаб» (4:4), что вывело из себя наставника «Кизляра». После этого Магомедов дал резонансное интервью, затронув в том числе личность Омарова.



«Вот этот тоже балбес наш – Омаров. Натуральный балбес, жи есть. Симулирует, ложится… Ударь уже, пас отдай, хоть что-нибудь сделай. Нет же! Клянусь, жи есть, вся злость у меня на этого одного человека, жи есть. Больше всех на него одного злюсь. Целый день кушает, 24 на 7, у себя на квартире. Я ему говорю: «Эй, хавать перестань, играть не сможешь!» А он на футбол идёт и ещё печенье закидывает. Я говорю: «Эй, хватит кушать, сейчас обделаешься (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата») где-нибудь», — сказал Магомедов в послематчевом интервью.