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Эджуке прибыл в расположение ЦСКА после участия в Кубке африканских наций

Эджуке прибыл в расположение ЦСКА после участия в Кубке африканских наций
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Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке присоединился к московской команде на зимних сборах в испанском Кампоаморе. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в «Твиттере».

Нигерийский нападающий вместе со своей сборной выступал на Кубке африканских наций. Сборная Нигерии заняла первое место в группе, но в 1/8 финала турнира уступила Тунису (0:1). За карьеру 24-летний Эджуке провёл в составе национальной команды восемь матчей, не отметившись голевыми действиями.

За ЦСКА Эджуке выступает с лета 2020 года, перейдя из нидерландского «Херенвена» за € 11,5 млн. В нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги нападающий принял участие во всех 18 матчах турнира, отметившись четырьмя голами и тремя голевыми передачами. Контракт Эджуке действует до 2024 года.

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