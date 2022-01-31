Ларссон: под руководством Витории провёл худший отрезок за всю карьеру. Но это не его вина

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о работе под руководством экс-тренера красно-белых Руя Витории.
«Под руководством Руя Витории я провёл, наверное, худший отрезок за всю свою карьеру. Но это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру. Были различные причины, по которым я не смог показать тот футбол, какой от меня ждали. Как я уже сказал, у каждого тренера есть своя философия и свой стиль футбола. Порой эти вещи у разных тренеров сильно отличаются — игрокам непросто привыкнуть к новым требованиям. Но профессиональные футболисты должны перестраиваться и принимать эти изменения.
В СМИ много писали о том, что у меня были проблемы с тренером. А я не понимал, откуда всё это берется. Возможно, люди видели, что я плохо играю, и думали, что всё из-за тренера. Но дело вовсе не в тренере. Я уважаю мистера Виторию и, надеюсь, он с таким же с уважением относится ко мне. Что до воспоминаний, тут, безусловно, назову первое место в группе Лиги Европы. Это вошло в историю», — приводит слова Ларссона «Спорт-экспресс».
- 31 января 2022
-
13:42
-
13:33
-
13:30
-
13:18
-
13:08
-
13:03
-
13:02
-
12:41
-
12:31
-
12:18
-
12:16
-
12:01
-
12:00
-
11:32
-
11:27
-
11:25
-
11:06
-
11:03
-
10:46
-
10:42
-
10:34
-
10:20
-
10:06
-
10:02
-
09:42
-
09:41
-
09:29
-
09:21
-
09:20
-
09:05
-
08:55
-
08:52
-
08:30
-
07:48
-
07:41