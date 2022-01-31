Ларссон: под руководством Витории провёл худший отрезок за всю карьеру. Но это не его вина

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал о работе под руководством экс-тренера красно-белых Руя Витории.



«Под руководством Руя Витории я провёл, наверное, худший отрезок за всю свою карьеру. Но это не его вина. Я несу полную ответственность за свою игру. Были различные причины, по которым я не смог показать тот футбол, какой от меня ждали. Как я уже сказал, у каждого тренера есть своя философия и свой стиль футбола. Порой эти вещи у разных тренеров сильно отличаются — игрокам непросто привыкнуть к новым требованиям. Но профессиональные футболисты должны перестраиваться и принимать эти изменения.



В СМИ много писали о том, что у меня были проблемы с тренером. А я не понимал, откуда всё это берется. Возможно, люди видели, что я плохо играю, и думали, что всё из-за тренера. Но дело вовсе не в тренере. Я уважаю мистера Виторию и, надеюсь, он с таким же с уважением относится ко мне. Что до воспоминаний, тут, безусловно, назову первое место в группе Лиги Европы. Это вошло в историю», — приводит слова Ларссона «Спорт-экспресс».

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