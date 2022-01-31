«Задали Алберто действительно важный вопрос». «Зенит» потроллил Зарему Салихову

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала новое видео в «Твиттере» с новичком команды Юри Алберто, в котором у бразильского футболиста спрашивают его знак зодиака.

«Задали Юри действительно важный вопрос», — написано в сообщении.



Во время ролика представитель пресс-службы спрашивает у Алберто его знак зодиака. Бразилец отвечает, что по знаку зодиака он «рыбы». «Большое спасибо, можем работать», — отвечает на информацию сотрудник пресс-службы «Зенита».



Летом 2021 года бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов «слил» личную переписку с женой владельца клуба Леонида Федуна Заремой Салиховой, где девушка рассуждала о том, какой тренер подходит московскому клубу с точки зрения знака гороскопа. Салихова заявила, что она троллила Попова.