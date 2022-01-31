ЦСКА объявил об уходе Бохинена в «Салернитану» на правах аренды

Полузащитник московского ЦСКА Эмиль Бохинен закончит нынешний сезон в итальянской «Салернитане», куда перешёл на правах аренды. Об этом сообщает пресс-служба армейцев в «Телеграме».

«Эмиль Бохинен — в Салернитане на правах аренды. Норвежский полузащитник ПФК ЦСКА проведёт оставшуюся часть сезона-2021/2022 в Италии. Армейцы заключили с клубом Серии А «Салернитана» арендное соглашение, которое предусматривает опцию выкупа трансфера. В текущем сезоне Бохинен сыграл за красно-синих 10 матчей, в которых забил 2 гола. Желаем Эмилю успехов в Италии!», — сказано в заявлении пресс-службы ЦСКА.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что стороны договорились об арендной сделке по норвежскому футболисту. Сообщалось, что «Салернитана» будут обязана выкупить Бохинена, если останется в Серии А по итогам сезона.