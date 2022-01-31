«Бёрнли» подписал нападающего сборной Нидерландов

Нападающий «Вольфсбурга» и сборной Нидерландов Ваут Вегхорст стал игроком «Бёрнли». Об этом сообщается на официальном сайте английского клуба.

Ранее сообщалось, что 30 января форвард прошёл медобследование для осуществления трансфера. Отмечалось, что переход игрока обойдётся «Бёрнли» в £ 12 млн (€ 14,4 млн).



Вегхорст выступал за «Вольфсбург» с 2018 года, куда перешёл из АЗ за € 10,5 млн. Контракт игрока с клубом был рассчитан до июня 2023 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.



В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги нидерландец принял участие в 18 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

«Арсенал» — «Бёрнли». Обзор матча. АПЛ 21/22. 23-й тур:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.