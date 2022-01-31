Широков: Чалов последнее время деградирует, нужна перезагрузка. «Базель» — хороший клуб

Бывший игрок московского ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном переходе нападающего армейцев Фёдора Чалова в «Базель» на правах аренды.

«Чалову это было нужно. В ЦСКА у него мало игровой практики. Он последнее время деградирует. После хорошего сезона идёт спад. Ему нужна перезагрузка, а лучше места для этого, чем Швейцария — найти тяжело. Там красиво да и чемпионат неплохой, «Базель» хорошая команда. Они борются за чемпионство, Феде это знакомо. Можно взять чемпионство, получить уверенность — вернуться другим игроком. Да и Германия от Швейцарии недалеко. Если хорошо себя проявит, то кто знает», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В сезоне-2021/2022 Фёдор провёл за ЦСКА 18 матчей, забил три гола и отдал пять результативных передач. Действующий контракт 23-летнего футболиста с армейцами рассчитан до лета 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фёдора Чалова в € 8,5 млн.