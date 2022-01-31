Масалитин: «Базель» — верное решение Чалова и ЦСКА. Он не вписывался в схему Березуцкого

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился мнением о возможном переходе нападающего армейцев Фёдора Чалова в «Базель» на правах аренды.

«Чалову однозначно надо было уходить в аренду. В эту систему игры и схему Березуцкого Фёдор ну никак не вписывался, не мог себя проявить. Алексей ставил его справа, а Фёдор практически не мог обыграть один в один. Аренда напрашивалась. «Базель» — неплохая, играющая команда. Если сейчас у швейцарцев остался тот стиль, что и раньше, то аренда положительно скажется на Чалове и его дальнейшей карьере. Если поедет в Швейцарию и снова сядет на лавочку, то поменяет шило на мыло.



Всё зависит от Фёдора и его мотивации. Правильное решение и Чалова, и ЦСКА, потому что это может помочь Феде снова найти себя. Единственное, уйти в аренду можно было даже немного раньше», — сказал Масалитин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.