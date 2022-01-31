Фанаты «Торпедо» выступили против оформления Fan ID

Фанаты «Торпедо» выступили против введения паспорта болельщика (Fan ID).

«Мы против Fan ID! В очередной раз мы наблюдаем, что вместо того, чтобы сделать российский футбол более привлекательным для болельщиков, происходит абсолютно обратная ситуация. Футбол хотят лишить души, а именно фанатов. Для нас абсолютно не приемлемо получение каких-то бумажек что бы прийти к себе домой — на стадион.



Мы приняли решение отказаться от посещения всех турниров, где будет применена система Fan ID. Это касается всех активных фанатов «Торпедо»! Если кто-то пожелает оформить Fan ID, то данный человек более не будет иметь ничего общего с фанатским движением «Торпедо». Все как один! «Торпедо» Москва!» — говорится в сообщении опубликованном на странице объединения фанатов «Торпедо» в «Инстаграме».