Чеслав Михневич назначен на пост главного тренера сборной Польши

Новым главным тренером сборной Польши стал Чеслав Михневич, сообщил президент Польского футбольного союза (PZPN) Чезаре Кулеша на своей странице в «Твиттере». Контракт с 51-летним специалистом рассчитан до конца 2022 года и предусматривает возможность продления сотрудничества.

В декабре 2021 года PZPN расторг соглашение с наставником национальной команды Паулу Соузой. Позже специалист возглавил «Фламенго».

Последним местом работы Михневича была варшавская «Легия», которую тренер покинул в октябре 2021 года.

Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.