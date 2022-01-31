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«Галатасарай» арендовал одноклубника Кокорина

«Галатасарай» арендовал одноклубника Кокорина
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Полузащитник «Фиорентины» Эрик Пульгар арендован турецким «Галатасараем». Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

28-летний Пульгар — воспитанник чилийского клуба «Антофагаста». За «Фиорентину» полузащитник выступает с 2019 года, перейдя из «Болоньи» за € 12,3 млн. В нынешнем сезоне Пульгар принял участие в шести матчах итальянской Серии А, в которых отметился одной голевой передачей. Также на счету Пульгара два матча в Кубке страны.

Контракт Эрика Пульгара с «Фиорентиной» истекает летом 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 8,5 млн.

В нынешнем сезоне «Фиорентина» с 36 очками в 22 матчах занимает в турнирной таблице чемпионата Италии 36 очков, отставая от впереди идущей «Ромы» на два очка, но имея матч в запасе.

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