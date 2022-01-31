«Эвертон» рассчитывает арендовать нападающего «Реала» зимой

Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович входит в сферу интересов «Эвертона», который планирует арендовать сербского футболиста в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Telegraph.



В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Йович провёл 11 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Действующее соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет € 20 млн.

Напомним, 24-летний футболист перешёл в мадридский «Реал» из «Айнтрахта» летом 2019 года за € 63 млн.

«Реал» вырвал ничью у «Эльче», проигрывая 0:2 до 82-й минуты:

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