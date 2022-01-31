Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Эвертона»

«Эвертон» на официальном сайте объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера клуба. Контракт 43-летнего британского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года.

Лэмпард будет руководить командой во время матча четвёртого раунда Кубка Англии с «Брентфордом». Игра состоится 5 февраля.

Напомним, Лэмпард находился без работы с января 2021 года, когда был уволен из «Челси». Свою тренерскую карьеру экс-футболист «Челси» начинал в Чемпионшипе с «Дерби Каунти». В его послужном списке – признание тренером месяца в английской Премьер-лиге (октябрь 2019 года).

«Эвертон» в 20 матчах набрал 19 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (57).