Фрэнк Лэмпард стал главным тренером «Эвертона»
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«Эвертон» на официальном сайте объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера клуба. Контракт 43-летнего британского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года.
Лэмпард будет руководить командой во время матча четвёртого раунда Кубка Англии с «Брентфордом». Игра состоится 5 февраля.
Напомним, Лэмпард находился без работы с января 2021 года, когда был уволен из «Челси». Свою тренерскую карьеру экс-футболист «Челси» начинал в Чемпионшипе с «Дерби Каунти». В его послужном списке – признание тренером месяца в английской Премьер-лиге (октябрь 2019 года).
«Эвертон» в 20 матчах набрал 19 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (57).
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