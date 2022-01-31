Фрэнк Лэмпард: «Эвертон» — уникальный клуб

Новый главный тренер «Эвертона» Фрэнк Лэмпард прокомментировал своё назначение в мерсисайдский клуб.

«Для меня большая честь представлять клуб такого масштаба и управлять командой с такими традициями, как у «Эвертона». Я очень голоден к работе, хочу поскорее начать. Поговорив с руководством клуба, проникся их страстью и амбициями. Надеюсь, они тоже почувствовали мои амбиции и желание отдаваться.

Важно то, с какой страстью болельщики «Эвертона» относятся к клубу. Нам, как команде из АПЛ, это, безусловно, нужно. Это двусторонняя связь.

«Эвертон» — уникальный клуб, в котором действительно понимаешь, чего хотят болельщики. Их главное требование — борьба и самоотдача, именно эти компоненты должны стать основными для нас. Моим первым посланием для игроков будет то, что мы должны объединиться ради общей цели. Мы постараемся делать свою работу, и я знаю, что болельщики нас поддержат».

Напомним, накануне «Эвертон» на официальном сайте объявил о назначении Фрэнка Лэмпарда на пост главного тренера клуба. Контракт 43-летнего британского специалиста с клубом рассчитан до июня 2024 года.