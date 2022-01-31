«Спартак» на своей странице в «Твиттере» вновь анонсировал трансфер полузащитника «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры.
Московский клуб разместил в шапке профиля изображение с вопросом: «Где опорник?»
«Где опорник?» «Спартак» вновь анонсировал переход хавбека сборной Люксембурга
Фото: скриншот «твиттера» «Спартака»
Вчера «Спартак» анонсировал трансфер футболиста, выложив в шапке цифры 97 (1997 — год рождения Перейры) и 35 (хавбек выступает под 35-м номером), а также изобразил очертания страны футболиста — Люксембурга.
Перейра выступает за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года вызывается в сборную Люксембурга.
«Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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