«Спартак» на своей странице в «Твиттере» вновь анонсировал трансфер полузащитника «Янг Бойз» и сборной Люксембурга Кристофера Мартинса Перейры.



Московский клуб разместил в шапке профиля изображение с вопросом: «Где опорник?»

«Где опорник?» «Спартак» вновь анонсировал переход хавбека сборной Люксембурга Фото: скриншот «твиттера» «Спартака»

Вчера «Спартак» анонсировал трансфер футболиста, выложив в шапке цифры 97 (1997 — год рождения Перейры) и 35 (хавбек выступает под 35-м номером), а также изобразил очертания страны футболиста — Люксембурга.



Перейра выступает за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года вызывается в сборную Люксембурга.



«Спартак» в 18 матчах набрал 23 очка и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.