Почётный президент РФС: мне было всё равно на возможную встречу Шевченко и сборной России

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной Польши.



«Я не футбольный болельщик, поэтому мне было всё равно на возможную встречу Шевченко и сборной России. Какая разница? Мне главное, чтобы наша команда выиграла. Если новый тренер поляков Михневич выиграет у нас, он — хороший специалист. Если нет — плохой. Работа же Шевченко в «Дженоа» была неудовлетворительной», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Последним местом работы Михневича была варшавская «Легия», которую тренер покинул в октябре 2021 года.



Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.