Дембеле отказался переходить в «Арсенал»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле отказался от перехода в лондонский «Арсенал», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Французский футболист мог войти в сделку по переходу форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга в каталонский клуб. Но Дембеле не заинтересован в трансфере в лондонскую команду.

Обамеянг сейчас находится в Барселоне. Клуб пытается найти решение, чтобы оформить его трансфер. Габонцу нужно пойти на значительное сокращение зарплаты.

Напомним, Дембеле отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.



В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.