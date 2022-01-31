Дембеле отказался переходить в «Арсенал»

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле отказался от перехода в лондонский «Арсенал», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Французский футболист мог войти в сделку по переходу форварда «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга в каталонский клуб. Но Дембеле не заинтересован в трансфере в лондонскую команду.
Обамеянг сейчас находится в Барселоне. Клуб пытается найти решение, чтобы оформить его трансфер. Габонцу нужно пойти на значительное сокращение зарплаты.
Напомним, Дембеле отказался продлить истекающее летом соглашение с «Барселоной», так как его не устроили условия, которые предложил клуб. Главный тренер каталонцев Хави заявил, что либо Дембеле продлит контракт, либо его придётся продать.
В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в шести матчах испанской Примеры и отдал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает игрока в € 30 млн.
- 31 января 2022
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