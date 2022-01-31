Источник: «Фиорентина» разорвёт контракт с Кокориным, если не сможет продать его зимой

«Фиорентина» всерьёз намерена избавиться от российского нападающего Александра Кокорина. «Фиалки» разорвут контракт с футболистом, если не удастся продать его зимой, информирует Fiorenrina.it со ссылкой на La Nazione.
Согласно сведениям источника, интерес к Кокорину проявляют клубы из России и Турции. Если переход не состоится, то «Фиорентина» разорвёт контракт с Александром, выплатив ему неустойку.
Напомним, 8 января стало известно, что российский нападающий стал обладателем сатирической награды «Золотая урна». Александр Кокорин победил в номинации «шут года» в итальянском футболе.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года, проведя за это время девять матчей в итальянской Серии А (ни одного в старте) и отметившись лишь двумя заработанными жёлтыми карточками.
- 31 января 2022
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