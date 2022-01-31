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«Лион» арендовал Н'Домбеле у «Тоттенхэма» за € 1,42 млн

«Лион» арендовал Н'Домбеле у «Тоттенхэма» за € 1,42 млн
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Полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле перешёл в «Лион», сообщает пресс-служба французского клуба. Футболист проведёт в составе «ткачей» вторую половину сезона на правах аренды.

«Лион» заплатит «Тоттенхэму» за аренду € 1,42 млн.

На Н'Домбеле также претендовал «ПСЖ», но парижскому гранду не удалось освободить место в составе, чтобы подписать Тангая.

Н'Домбеле выступает за «Тоттенхэм» с 2019 года, в который перешёл как раз из «Лиона» за € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 38 млн.

В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги полузащитник принял участие в девяти матчах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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