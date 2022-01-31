Игнатьев: с Польшей Шевченко России не было бы сложнее. Не знаем, что в тайниках Михневича

Бывший спортивный директор «Динамо» Борис Игнатьев поделился мнением о назначении Чеслава Михневича на пост главного тренера сборной Польши. Одним из кандидатов на эту должность был украинский специалист Андрей Шевченко.
«Мне как-то всё равно, что Шевченко не возглавил сборную Польши. Я больше переживаю за наших тренеров. Если бы работу в сборной Польши получил наш специалист, я бы порадовался за него. Шевченко мне неинтересен. Это их трудности.
Не думаю, что играть против Польши с Шевченко было бы сложнее. Мы ещё не знаем, что в тайниках у Михневича. Важно, как сборная России подготовится к матчу с Польшей: что придумает Карпин, как игроки этому будут следовать», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Напомним, сборной Польши предстоит встретиться с национальной командой России в полуфинальном стыковом матче за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Игра состоится 24 марта 2022 года.
Сегодня стало известно, что сборную Польши возглавил Чеслав Михневич. Последним местом работы специалиста была варшавская «Легия», которую тренер покинул в октябре 2021 года.
- 31 января 2022
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