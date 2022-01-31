Кулушевски и Бентанкур перешли в «Тоттенхэм»
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«Ювентус» на официальном сайте сообщил, что полузащитник Родриго Бентанкур и атакующий хавбек Деян Кулушевски перешли в «Тоттенхэм».
Лондонцы подтвердили трансфер Бентанкура, он подписал контракт до 2026 года. О переходе Кулушевски «шпоры» пока не сообщили.
Кулушевски перешёл в «Ювентус» из «Аталанты» в 2020 году за € 35 млн. В нынешнем сезоне 21-летний игрок принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал три результативные передачи.
24-летний Бентанкур перешёл в «Ювентус» в 2017 году из аргентинской «Боки Хуниорс» за € 15,7 млн. В нынешнем сезоне уругваец в 19 матчах итальянской Серии А отдал две голевые передачи. Также на его счету пять матчей на групповом этапе Лиги чемпионов и одна голевая передача.
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