В матче 1/8 финала Кубка Франции Месси впервые сыграет за «ПСЖ» под 10-м номером

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси близок к тому, чтобы провести свой первый матч за парижан под 10-м номером, который стал его символом во времена игры в составе каталонской «Барселоны».

Согласно сведениям издания Ole, если Месси выйдет на поле в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Ниццей», а это должно произойти с вероятностью 99,9%, то он сыграет в футболке с 10-м номером на спине. Дело в том, что Неймар всё ещё не может играть из-за травмы, а в Кубке Франции разрешено менять игровые номера по ходу сезона. Поэтому Месси возьмёт себе на матч с «Ниццей» 10-й номер.

Матч «Пари Сен-Жермен» — «Ницца» состоится сегодня, 31 января, на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:15.

Напомним, после перехода Месси в «ПСЖ» Неймар предложил аргентинцу 10-й номер. Лионель отказался и взял себе 30-й игровой номер.